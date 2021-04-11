Son dakika haber... Avusturya'da terör saldırısıyla ilişkili olduğu iddiasıyla kapatılan cami yeniden açıldı
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Son dakika haber... Avusturya'da terör saldırısıyla ilişkili olduğu iddiasıyla kapatılan cami yeniden açıldı

Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Avusturya'da terör saldırısıyla ilişkili olduğu iddiasıyla kapatılan cami yeniden açıldı

Son dakika haberleri: Avusturya'da 2 Kasım 2020'de 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını düzenleyen teröristin gittiği iddia edilen caminin söz konusu saldırıyla ilişkisinin olmadığının anlaşılması üzere yeniden ibadete açılması kararlaştırıldı.

Avusturya'da 2 Kasım 2020'de 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını düzenleyen teröristin gittiği iddia edilen caminin söz konusu saldırıyla ilişkisinin olmadığının anlaşılması üzere yeniden ibadete açılması kararlaştırıldı.

Ülkede yaşayan Müslümanları temsil eden resmi kurum Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu caminin terör saldırısıyla ilişkili olduğu yönünde iddiaların yetkililer tarafından kendileriyle paylaşıldığı, bu doğrultuda 6 Kasım 2020'de caminin tüzel kişiliğinin kaldırılarak faaliyetlerine son verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, İGGÖ tarafından söz konusu iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yetkililerden caminin terörle bağlantısı bulunduğuna ilişkin kanıtların paylaşılmasının talep edildiği, ancak bu husustaki suçlamalara yönelik herhangi bir kanıtın ortaya konulmadığı vurgulandı.

İGGÖ'nün iç karar alma mekanizmasının, caminin tüzel kişiliğinin kaldırılmasına ilişkin kararı iptal ettiği, söz konusu ibadethanenin yeniden faaliyetlerine dönebileceği bildirildi.

"Kanıt olmadan ibadethane kapatılamaz"

Açıklamada İGGÖ Başkanı Ümit Vural'ın da değerlendirmelerine yer verildi.

Vural, "Bir hukuk devletinde ibadethanelerin kapatılması için gerekli olan hukuki gerekçelerin somut bir şekilde ortaya konulması gerekir. Bu hususa yönelik bir keyfilik söz konusu olamaz. Herhangi bir kanıt olmadan yalnız suçlama bu durum için yeterli görülemez." görüşünü paylaştı.

Caminin neden yetkililer nazarında şüpheli durumuna düştüğünün de incelenmesi gerektiğini kaydeden Vural, bu durumun söz konusu cami yetkilileriyle görüşülerek ele alınacağını ifade etti.

Polis de yeterli kanıtın olmadığını açıklamıştı

Viyana'nın 12'nci bölgesinde yer alan Tevhit Camisi yetkilileri, kapatma kararına ilişkin derneklerden sorumlu polis birimine itirazda bulunmuş, polis 9 Mart'ta konuya ilişkin yürüttüğü inceleme sonucunda cami derneğinin kapatılmasına yönelik yeterli delilin bulunmadığını açıklamıştı.

Caminin yeniden ibadete açılabilmesi için İGGÖ'nün iç karar alma mekanizmasının tüzel kişiliğinin iadesine ilişkin kararı bekleniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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