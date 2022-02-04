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Son dakika haber | Avusturya'da çığ düşmesi sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti

AA, Aşkın Kıyağan - Güncel
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Son dakika haber | Avusturya'da çığ düşmesi sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Avusturya'nın İsviçre sınırındaki Tirol eyaletine bağlı Spiss bölgesinde çığ düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken bir kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Avusturya'nın İsviçre sınırındaki Tirol eyaletine bağlı Spiss bölgesinde çığ düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken bir kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Tirol Kontrol Merkezinden basına yapılan açıklamada, bölgede 13 noktaya çığ düştüğü ifade edildi.

Spiss'de düşen çığ sonucunda 4 kişinin öldüğü kayıp bir kişinin ise ekipler tarafından arandığı kaydedildi.

Çığ felaketinde ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediği belirtilen açıklamada, bölgede çok farklı noktalarda çığ düşmesi nedeniyle Avusturya ve İsviçreli ekiplerin hem havadan hem de karadan arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

Avusturya, İsviçre, Güncel, Haber

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