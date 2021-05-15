Son dakika haberleri | Avusturya Başbakanı Kurz'un partisi Filistin'e destek veren siyasetçiyi partiden ihraç etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Avusturya Başbakanı Kurz'un partisi Filistin'e destek veren siyasetçiyi partiden ihraç etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haber... Avusturya Başbakanı Kurz'un genel başkanı olduğu Muhafazakar Halk Partisi'nde (ÖVP) Viyana Gençlik Kolları Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Resul Yiğit,İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarına sosyal medya hesabından Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle partiden...

Avusturya Başbakanı Kurz'un genel başkanı olduğu Muhafazakar Halk Partisi'nde (ÖVP) Viyana Gençlik Kolları Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Resul Yiğit,İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarına sosyal medya hesabından Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle partiden ihraç edildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarına dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor. Avusturya Başbakanı Kurz'un genel başkanı olduğu Muhafazakar Halk Partisi'nde (ÖVP) Viyana Gençlik Kolları Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Resul Yiğit,İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarına sosyal medya hesabından Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle parti üyeliğine son verildi.

'FİLİSTİN BAYRAĞININ YANI SIRA ÖZGÜR FİLİSTİN'

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Resul Yiğit, son 4 yıl parti yönetiminde görev aldığını ifade ederek, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz' un Seçimi kazanabilmesi için gece gündüz yoğun mesai harcadım.? dedi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından 'Filistin bayrağının yanı sıra özgür Filistin' ifadesini paylaştığını kaydeden Yiğit, 'Sabah 06'da kalkıp seçim çalışmalarında yer aldım. Avusturya'da fikirlerin ve düşüncelerin özgürce söylendiği ülke olarak biliyordum. Başbakan İsrail'e destek amaçlı İsrail Bayrağını Başbakanlık Binasına çektiğini açıkladı. Ben de buna karşılık düşüncemi paylaştım' dedi.

PARTİDEN ARADILAR ÜYELİĞİME SON VERDİLER

Yiğit, "Sosyal medyada bu paylaşımı yaptıktan sonra partiden telefonla arayarak, üyeliğime son verildiği söylendi. Partideki merkez yönetimdeki partililer de ÖVP'ye geri dönemeyeceğimi bana söylediler. Bu haksızlık. Bu haksızlığı her platformda dile getireceğim" diye konuştu.

KURZ BAŞBAKANLIĞA İSRAİL BAYRAĞI ASTIRMIŞTI

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için Başbakanlık binasına İsrail bayrağı astıklarını duyurmuştu. Kurz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün bir dayanışma işareti olarak İsrail bayrağı Federal Başbakanlık binasının çatısına çekildi. İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail'in yanındayız' ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika haberleri | Avusturya Başbakanı Kurz'un partisi Filistin'e destek veren siyasetçiyi partiden ihraç etti
Son dakika haberleri | Avusturya Başbakanı Kurz'un partisi Filistin'e destek veren siyasetçiyi partiden ihraç etti
Son dakika haberleri | Avusturya Başbakanı Kurz'un partisi Filistin'e destek veren siyasetçiyi partiden ihraç etti
Son dakika haberleri | Avusturya Başbakanı Kurz'un partisi Filistin'e destek veren siyasetçiyi partiden ihraç etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Hamas'la İsrail arasında 2 saatlik ateşkes yapıldı
Hamas'la İsrail arasında 2 saatlik ateşkes yapıldı
İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti
İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti
Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal hareket! Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi
Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal hareket! Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hadise Hande Erçel Cemal Hünal Jennifer Lopez
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Avusturya Başbakanı Kurz'un partisi Filistin'e destek veren siyasetçiyi partiden ihraç etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.05.2021 23:36:14. #1.13#

title