Son dakika haber: Avusturya Başbakanı Kurz: "Mülteciler konusunda Almanya'nın peşinden gitmeyeceğiz"
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Son dakika haber: Avusturya Başbakanı Kurz: "Mülteciler konusunda Almanya'nın peşinden gitmeyeceğiz"

Son dakika politika haberi: Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkesinin mülteciler konusunda Almanya'nın politikalarını takip etmeyeceğini söyledi.

Son dakika haber: Avusturya Başbakanı Kurz:
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:11

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkesinin mülteciler konusunda Almanya'nın politikalarını takip etmeyeceğini söyledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, mülteciler politikası nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel'i eleştirerek, "Avusturya olarak, Merkel'in mülteciler politikasının peşinden gitmeyeceğiz. Moria kampından reşit olmayan çocukların alınmasını da doğru bulmuyoruz. Avusturya olarak mülteciler konusunda AB'den bağımsız kararlar alacağız. Bir çok Avrupa ülkesinin de Yunanistan'dan mülteci kabul edeceğini varsaymıyorum. Avusturya olarak son yıllarda çok çok yüksek sayıda mülteci aldık" dedi.

Ülke olarak Avrupa Birliği'ndeki (AB) göç hareketlerinden en çok etkilenen üçüncü ülke olduklarını söyleyen Kurz, "İsveç'ten sonra en çok çocuğu biz aldık. Sadece bu yıl Avusturya'da 3 bin 700 çocuğa iltica prosedüründe olumlu bir kararla koruma sağlandık. Sonuç olarak, Avusturya entegrasyon alanında büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Şansölye, sürekli olarak yenilerini kabul etmek yerine önce bunları entegre etmenin önemli olduğunu söyledi" diye konuştu. - BERLİN

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Kaynak: İHA

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