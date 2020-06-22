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Son dakika haber: Avustralyalı futbolcu Tomi Juric'de koronavirüse rastlandı

Son dakika haberi... Bulgaristan 1. Futbol Ligi ekiplerinden CSKA Sofya'da forma giyen Avustralyalı Tomi Juric'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Son dakika haber: Avustralyalı futbolcu Tomi Juric'de koronavirüse rastlandı
22.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:52

Bulgaristan 1. Futbol Ligi ekiplerinden CSKA Sofya'da forma giyen Avustralyalı Tomi Juric'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüp açıklamasında, takım ve teknik ekipe yapılan kontrollerde test sonucu pozitif çıkan 28 yaşındaki forvet oyuncusunun, karantinaya alındığı belirtildi.

CSKA Sofya'nın geçen sezon kadrosuna kattığı Juric, Avustralya Milli Takımı'nda 41 karşılaşmada 8 gole imza attı.

Kaynak: AA

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