Son dakika haber: Avustralya'daki kontrol altına alınamayan yangında 10 bin hektardan fazla alan kül oldu

Son dakika habere göre Avustralya'nın Batı eyaletinin başkenti Perth'in kuzeydoğusu, 4 gündür devam eden orman yangınlarının bilançosu drone ile görüntülendi.

Avustralya 'nın Batı eyaletinin başkenti Perth'in kuzeydoğusu, 4 gündür devam eden orman yangınlarının bilançosu drone ile görüntülendi. Yangında, 80'den fazla ev kullanılamaz hale geldi.

Avustralya'nın Batı eyaletinin başkenti Perth'in kuzeydoğusu, 4 gündür orman yangınları ile mücadele ediyor. Yangın bölgesinde kullanılamaz hale gelen evlerin sayısı 80'ni geçti. 4 gündür devam eden orman yangınlarının bilançosu drone ile görüntülendi. ?Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Batı Avustralya İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı Müfettişi Peter Sutton, 500'den fazla itfaiyecinin yangınları kontrol etmeye çalıştığını, yaklaşık 10 bin hektardan fazla alanın yangında kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Sutton, yangında etkinen bölgelerin,The Vines, Ellenbrook, Gidgegannup, Upper Swan, Baskerville, Aveley, Henley Brook, Bullsbrook, Brigadoon ve Wooroloo olarak sıraladı.

- Avustralya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı