Son dakika haber: Avustralya'da Neo-Nazi grubu "Sonnenkrieg Division", terör örgütleri listesine dahil edildi

Avustralya, Neo-Nazi grubu Sonnenkrieg Division'ı (SKD), terör örgütleri listesine aldı.

Uluslararası basındaki haberlere göre, söz konusu gelişmenin ardından ülkede ilk kez aşırı sağcı bir grup, resmen terör örgütü olarak kabul edildi.

İçişleri Bakanı Peter Dutton, SKD'nin terör örgütleri listesine alınmasının hükümetin şiddet ve aşırılıkla mücadelede girişimlerini artırma çabalarının ardından geldiğini söyledi.

Dutton, "SKD, yaşam tarzımıza ve ülkemize ciddi zarar vermeye çalışan, terörist aktörleri cesaretlendiren ve şiddet içeren bir ideolojiye bağlıdır." dedi.

SKD mensuplarının İngiltere'de terörü teşvik etmek, terörist saldırıya hazırlanmak, terörist materyalleri bulundurmak ve yaymak da dahil olmak üzere çok sayıda suçtan hüküm giydiğini hatırlatan Dutton, SKD'nin terörizmi desteklemesi ve teşvik etmesiyle dünya çapında aşırılık yanlılarına ilham verme potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

Avustralya'da yasaklı örgütlere destek verenler, 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

İngiltere de Şubat 2020'de SKD'yi yasaklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın