Son dakika haber: Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 139'a çıktı
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Son dakika haber: Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 139'a çıktı

Son dakika haberi... Avustralya'da son 24 saate 309 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken, Melbourne'da 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 139'a yükseldi.

Son dakika haber: Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 139'a çıktı
24.07.2020 07:11 | Son Güncelleme: 24.07.2020 07:11

Avustralya'da son 24 saate 309 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken, Melbourne'da 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 139'a yükseldi.

Son haftalarda Kovid-19 vakalarının hızla yayıldığı Victoria eyaletinde 300, Yeni Güney Galler'de (NSW) 7, Queensland eyaletinde 2 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulurken, Melbourne kentinde yaşları 80'in üzerinde olduğu bildirilen 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğu uygulanan Melbourne'da açıklamada bulunan Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyalette dün kaydedilen 403 yeni vakanın bugün 300'e düşmesinin olumlu olduğunu ancak yaşanan 6 can kaybının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Eyalette virüsten ölenlerin sayısının 49'dan 55'e çıktığını belirten Başbakan Andrews, 3 bin 734 aktif vakadan 41'i yoğun bakımda olmak üzere 206 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi.

Hastalık belirtisi olanlara "acilen test yaptırın" çağrısında bulunan ve sonuçlar çıkana kadar kendilerini karantinaya almalarını isteyen Andrews, "Testlerin sonuçlarını çabuk alabilmek için özel hastanelerin laboratuvarlarını da kullanıyoruz. Bu mücadelede test yaptırmak çok önemli bir şey ve düşmana (virüse) karşı savaşımızda büyük bir katkı yapıyor." ifadelerini kullandı.

-Kuralların denetiminde askerler görev yapacak

Victoria eyaletindeki vakalardan birçoğunun, Kovid-19 testi yaptırdıktan sonra evlerinde sonucu beklemeyerek işe gidenler ve ziyaretlere devam edenlerden kaynakladığını dile getiren Andrews, söz konusu kişilerin denetiminde askeri birliklerinde görev alacağını söyledi.

Evinde karantinada olması gerekenlere telefonla ulaşılamaması durumunda askerlerin kapıyı çalacağını ve evde bulunmayanlara para cezası verileceğini vurgulayan Andrews, "Eğer kapınız çalındıysa ve evde bulunmadıysanız, o zaman yasaları ihlal ediyorsunuz demektir." dedi.

Melbourne'da, "geçerli nedenler" olarak belirlenen "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım alma veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkan şahıslara kişi başına 1652, söz konusu nedenlerle sokağa çıkıpta maske takılamayanlara da 200 Avustralya doları para cezası veriliyor.

Ülkedeki işsizlik oranının 9,25'e yükselmesi bekleniyor

Ülkenin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük bütçe açığı ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Federal Hazine Bakanı Josh Frydenberg, aralık ayının ilk çeyreğinde işsizlik oranlarının 9,25 seviyesine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Bakan Frydenberg'in hazırladığı raporlardaki öngörülerin gerçekleşmesi durumunda, her 10 Avustralyalıdan biri, Noel döneminde işsiz kalacak.

Ülke genelinde Kovid-19'un yayılmasını durdurmak amacıyla mart ayından bu yana uygulanan yasak ve kısıtlamalar kapsamında kapanan işyerlerinde 992 bin Avustralyalı işsiz kalmış, virüs öncesi ülkedeki 5,2 seviyelerindeki işsizlik oranı son 20 yılın en yüksek seviyesi olan 7,4'e yükselmişti.

Avustralya'da virüsten can kaybı 139'a çıktı

Son haftalarda Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletinde Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesiyle ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 13 bin 590'a, aktif vaka sayısı da 4 bin 197'ye yükseldi.

Kovid-19 tanısı konulduktan sonra 8 bin 775 Avustralyalı sağlığına kavuşurken Melbourne'daki yaşlı bakım evinde virüs kapan 6 kişinin daha hayatını kaybetmesi, Avustralya'da virüsten ölenlerin sayısını 139'a yükseltti.

Yeni Zelanda'da 1 kişi daha virüse yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afrika'dan ülkeye dönen 40 yaşlarındaki bir erkekte Kovid-19 virüsü tespit edildi.

Yeni vakayla birlikte ülkedeki toplam aktif vaka sayının 21 olduğunu duyuran Sağlık Bakanlığı, tüm vakaların otellerde karantinada olduğunu ve hastanede yatan Kovid-19'lu hasta bulunmadığını açıkladı.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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