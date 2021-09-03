Son dakika haber... Avustralya'da Kovid-19'dan 13 kişi daha hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Avustralya'da Kovid-19'dan 13 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika haber... Avustralya'da Kovid-19'dan 13 kişi daha hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Son 24 saatte 1657 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı Avustralya'da,13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1032'ye çıktı.

Son 24 saatte 1657 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı Avustralya'da,13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1032'ye çıktı.

Delta varyantının en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, son 24 saatte 1431 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Başbakan Berejiklian, tam kapanmanın sürdüğü eyalette yaşları 30 ila 90 aralığında değişen 13 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde vaka sayılarındaki artışın sürmesini beklediklerini belirten Berejiklian, "Önümüzdeki iki hafta, vaka sayısı açısından muhtemelen en kötü dönemimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Yaşanan can kayıplarıyla birlikte NSW'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 175'e, aktif vaka sayısı da 20 bin 148'e çıktı.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1032'ye yükseldi

Delta varyantının etkisindeki bir diğer eyalet olan Victoria'da tam kapanmaya rağmen günlük yeni vaka sayısı 208'e yükselirken, hastanede Kovid-19 tedavisi gören bir kişinin öldüğü açıklandı.

Ülkenin diğer eyaletlerinde son 24 saatte Kovid-19'dan ölüm yaşanmazken, NSW ve Victoria'daki can kayıplarıyla ülkedeki virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1032'ye yükseldi.

Toplam vaka sayısının 58 bin 206'ya yükseldiği ülkede, 23 bin 137 aktif vakadan 183'ü yoğun bakımda olmak üzere 1067 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 28 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Dr. Caroline McElnay, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 28 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Dr. McElnay, vaka sayılarındaki düşüşün cesaret verici olmasına rağmen, ülkenin özellikle Delta varyantı konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 729 Kovid-19 vakası kaydedilirken, 755 aktif vakadan, 43'ü hastanede tedavi görüyor. Ülkede virüse yakalananlardan 26'sı hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Haluk Levent Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Öztürk Mesut Özil Fatih Terim Alper Yılmaz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Avustralya'da Kovid-19'dan 13 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 07:46:50. #1.16#

title