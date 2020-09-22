Son dakika haber! Avustralya Başbakanı Morrison Kasım'da Japonya'ya gelmeyi planlıyor Son dakika haberi: Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın, Kasım ayında ülkenin yeni Başbakanı Yoshihide Suga ile görüşmek üzere Japonya'ya geleceği bildirildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın, Kasım ayında ülkenin yeni Başbakanı Yoshihide Suga ile görüşmek üzere Japonya'ya geleceği bildirildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın, ülkenin yeni Başbakanı Yoshihide Suga ile görüşmek üzere Japonya'ya geleceği bildirildi. Japonya basınında bugün yer alan haberlere göre, Covid-19 salgınından bu yana ilk yurt dışı seyahatini Kasım ayında Japonya'ya yapmayı planlayan Morrison'ın, ülkesine dönüşte 2 hafta süreyle tedbir karantinasında kalacağı ifade edildi. Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde artan faaliyetleri karşısında iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan ziyaretin Covid-19 salgınının kötüleşmesi ya da Japonya'da erken seçime gidilmesi halinde ise Ocak 2021'e erteleneceği öğrenildi.

Bölgesel konular gündemde olacak

9 Temmuz'da yaptıkları çevrimiçi görüşmede önceki Başbakan Shinzo Abe ile yakın gelecekte Tokyo'da bir toplantı gerçekleştirme kararı alan Morrison, geçtiğimiz Pazar günü ise Japonya'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga ile telefonda görüşmüştü. Kasım ayında planlanan ziyaretin gerçekleşmesi halinde, Morrison ve Suga'nın Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Avustralya ordusuna karşılıklı ortak tatbikatlar sırasında taraf ülke topraklarında yasal statü sağlayacak bir anlaşma ile diğer bölgesel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı