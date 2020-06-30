Son dakika haber | Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik
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Son dakika haber | Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik

Son dakika güncel haberi... Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup avukat, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliği protesto etti.

Son dakika haber | Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik
30.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:19

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup avukat, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliği protesto etti.

Adliyenin C kapısı girişindeki alanda toplanan avukatlar, sloganlarla adliye önündeki alana doğru yürüdü. Avukatların maske taktığı görülürken, adliyedeki güvenlik görevlileri, anonslarla sosyal mesafe uyarısı yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince alınan önlemler kapsamında tek kapıdan giriş-çıkış yapmaları sağlanan avukatlar, kendilerine gösterilen güzergahtan alana gitti.

Burada açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, baro başkanlarıyla barolarının bölünmemesi için görüş birliğine vardıklarını ve Ankara'ya gittiklerini, teklifin çekilmesini istediklerini söyledi.

Avukatların başka sorunlarının bulunduğunu aktaran Durakoğlu, meslektaşlarının asıl sorunlarının konuşulması gerektiğini ifade etti.

Baroların bölünmek istendiğini ve kendilerine "Siyaset yapıyorsunuz." denildiğini belirten Durakoğlu, yaptıklarının "hukuk siyaseti" olduğunu savunarak, "(Meclis'ten) Geçmemesi için gücümüzü, demokrasinin bize tanıdığı bütün hakları kullanarak, ne gerekiyorsa demokratik protesto hakları içinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Manşet

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