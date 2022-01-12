AVUKATLIK BÜROSU'NDA 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIK: BEYNİMDE ŞİMŞEKLER ÇAKTI SONRASINI HATIRLAMIYORUM

KARTAL'da geçtiğimiz yılın Nisan ayında miras meselelerini görüşmek için buluştukları avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan tutuklu sanık Ahmet Salih Belginer, savunmasında kendisine hakaret edildiğini öne sürerek "Göğsümde muazzam bir enerji patlaması olduğunu, vücuduma bir gücün girdiğini hissettim. Bu gücün etkisiyle elimi silahıma atıp çıkardım ve Haluk'a doğrulttum. Beynimde şimşekler çaktı, sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetine ilişkin rapor hazırlanabilmesi için 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Salih Belginer getirilirken müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Belginer savunmasında maktuller ile aralarında miras nedeniyle tartışma bulunduğunu, babasından kalan araziyi mirasçıların verdiği izinle işletmeye başladığını fakat daha sonra kendisine karşı çeşitli davalar açıldığını öne sürdü.

"BEYNİMDE ŞİMŞEKLER ÇAKTI"

"SANIĞA OLAY ÖNCESİNDE KİMSE KÜFRETMEDİ"

CEZAİ EHLİYETİNE İLİŞKİN RAPOR DÜZENLENECEK

İDDİANAMEDEN

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