Son dakika haber: Avukatından Tuba Aysun hakkındaki suçlamalara yanıt
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Son dakika haber: Avukatından Tuba Aysun hakkındaki suçlamalara yanıt

Son dakika güncel haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir sosyal medya paylaşımında kullandığı, "Rakı-balık-Ayvalık'ta CHP nasıl kazanamadı?

Son dakika haber: Avukatından Tuba Aysun hakkındaki suçlamalara yanıt
23.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:43

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir sosyal medya paylaşımında kullandığı, "Rakı-balık-Ayvalık'ta CHP nasıl kazanamadı? Hatta elin köylü Boşnak'ına nasıl teslim ettik bu kenti" şeklindeki sözleri nedeniyle Boşnak vatandaşların öfkesini üzerine çekmesiyle ilçede gündem olan İzmir Barosu avukatlarından Tuba Aysun, kendisine yönelik suçlamalar ve yazdığı yorum hakkında avukatı Didem Akbey Erdidal aracılığıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Avukat Erdidal yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yine bir kadın cinayeti ile karşılaştığımız ve derin üzüntü duyduğumuz bu günlerde, ne yazık ki müvekkilim Tuba Aysun da henüz fiziksel şiddet boyutuna ulaşmamış olsa da, sosyal medya üzerinden cinsiyetçi ifadeler kullanılmak suretiyle sözlü şiddete maruz kalmış, can güvenliği ve vücut dokunulmazlığına yönelik tehditler almıştır. Özellikle yerel yönetici, siyasi parti temsilcileri, meslek örgütleri ve yerel yazılı basın kuruluşları aracılığıyla, kanaatimizce siyasi rant elde edebilmek ya da gündem olabilmek gayesiyle müvekkilin yazmış olduğu yazı içeriğinin kamuoyuna farklı lanse edilmesi neticesinde müvekkil toplum nezdinde linç edilmeye çalışılmıştır. 19/07/2020 tarihinde yaşanan mezkur olayda, Ayvalık Halk Hareketi topluluğunun kurucularından olan ve Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Mesut Ergin'in seçim kampanyasında canla başla çalışan müvekkilim, Ayvalık Halk Hareketi'nin doğuşunu kaleme alacağını sosyal medya üzerinden duyurmuş ve bu topluluğun oluşumunu iki ana eksende ele almıştır. Tüm siyasi çevrelerce ve özellikle Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Mesut Ergin tarafından da bilindiği üzere, Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Mesut Ergin'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterilmeme gerekçesi kimi siyasi yapılar tarafından etnik kimliğine ve Küçükköylü oluşuna dayandırılmıştır. Hatta bu durum müvekkilin kaleme aldığı şekilde 'Biz Küçükköylü Boşnak'a Ayvalık'ı emanet etmeyiz' gerekçesiyle ilgili siyasi çevrelerde konuşulmuş ve bizzat yine Ayvalık Belediye Başkanı tarafından yakın çevresine aktarılmıştır. Etnik ayrımcılığa, ırkçılığa, faşizme karşı olan müvekkilim de bu süreçte Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Mesut Ergin'in yanında yer almış ve nihayetinde Ayvalık Halk Hareketi topluluğu büyük bir başarıya imza atarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kaybetmeyeceği bir yer olarak gösterilen Ayvalık'ta Demokrat Parti'den aday olan Sayın Mesut Ergin'in seçimi kazanmasında önemli bir rol oynamıştır" dedi.

"Müvekkil, etnik köken ayrımcılığı ve antidemokratik tutuma karşılık halkın iradesinin nasıl tecelli ettiğine vurgu yapmıştır"

Açıklamanın devamında, "Müvekkil de antidemokratik ve ayrımcı olan bu zihniyeti eleştirmek ve ironi amacıyla siyasi çevrelerde konuşulan iki başlığı alıntılamıştır. Daha yalın bir anlatımla; müvekkil, etnik köken ayrımcılığı ve antidemokratik tutuma karşılık halkın iradesinin nasıl tecelli ettiğine vurgu yapmıştır. Konunun gerçekliği bizzat Ayvalık Belediye Başkanı tarafından bilinmesine rağmen Ayvalık Belediyesi aracı kılınarak müvekkilim ırkçılıkla suçlanmış ve toplum nezdinde hedef gösterilmiştir. Bu doğrultuda çok sayıda siyasi kurum, dernek ve meslek örgütlerince müvekkilimin kimlik bilgileri verilerek kınama bildirileri yayınlanmış ve adeta halk galeyana getirilmiştir. Bu süreçte, yerel yönetim liderinin konunun gerçekliğini açıklaması ve toplumu sakinleştirmesi beklenirken, aksi bir tutumla bir kadın olan müvekkilime yönelik gösterilen şiddet desteklenmiştir" denildi.

"Müvekkilin toplum nezdinde kötü niyetli şekilde hedef gösterilmesinden dolayı uğrayacağı saldırının sorumluları belirlidir"

Avukat Didem Akbey Erdidal yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz aşamada, müvekkil hakkında sosyal medya üzerinden yapılan hakaret ve tehdit eylemlerine ilişkin tarafımızca savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, 6284 Sayılı Kanun uyarınca koruyucu tedbir talebinde bulunulmuştur. Ancak kamuoyu tarafından çok iyi bilindiği gibi, savcılığa suç duyurusunda bulunulması müvekkilin can güvenliğinin korunması bakımından yeterli bir koruma teşkil etmemektedir. Müvekkil halihazırda yaşam hakkına yönelik ciddi tehditler almakta, cinsiyet temeline dayalı hakaretlere maruz kalmaktadır. Bu aşamada, müvekkilin toplum nezdinde kötü niyetli şekilde hedef gösterilmesinden dolayı uğrayacağı saldırının sorumluları belirlidir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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