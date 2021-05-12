Son dakika haber! Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan Sıla'ya Bahçeşehir Üniversitesi'nden tam burs

Son dakika haberleri... Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası gençler senkronize finalinde Elif Çolak'la birlikte ikinci olarak trampolinde Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Sıla Karakuş'a Bahçeşehir Üniversitesi'nden tam burs imkanı sağlandı.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası gençler senkronize finalinde Elif Çolak'la birlikte ikinci olarak trampolinde Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Sıla Karakuş'a Bahçeşehir Üniversitesi'nden tam burs imkanı sağlandı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, Karakuş'un, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü'nde 11. Sınıf öğrencisi olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıla Karakuş, 5 yaşında başladığı, 8 yaşında ise trampolin branşına geçtiği cimnastikte kısa sürede kürsüye çıkmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadığını aktardı.

Ailesinin yönlendirmesiyle bu spora başladığını bildiren Karakuş, "Daha önce dünya şampiyonalarına katılmıştım. Ancak ilk kez Avrupa Şampiyonası'na ve ilk kez de senkronize dalında katıldım. Elif ile birlikte ocak ayından beri Bolu'da süren sıkı çalışmalarımızın sonucunu kürsüye çıkarak aldık. Ülkemiz adına ilk kez olması bizleri ayrıca gururlandırdı. Trampolin cimnastiği ülkemize tanıtmak ise bize ayrı bir onur verdi." ifadelerini kullandı.

Karakuş, hedefinin 2024'te Paris'te yapılacak olimpiyatlarda kürsüye çıkmak olduğunu aktardı.

Üniversitede fizyoterapi, mimarlık veya eczacılık bölümlerini tercih edebileceğini aktaran Karakuş'u, BAU Global Başkanı Enver Yücel'in arayıp kutlayarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattığını, her anlamda yanlarında olduklarını, Bahçeşehir Üniversitesi olarak kendisine tam burs imkanı sağladıklarını söylediği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise şunları kaydetti:

"Sıla, elde ettiği bu başarıyla tüm Türkiye'nin gururu oldu. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük eğitim kurumlarından biri olan Bahçeşehir Koleji'nin öğrencisi olması ise bizler için ayrı bir övünç kaynağı. Sıla'nın başarısı, köklü bir eğitim kurumu olarak sadece akademik başarıya değil, spora veya sporcuya verdiğimiz desteği de göstermesi açısından bizim adımıza son derece değerli ve anlamlı. Sıla gibi birçok öğrencimizin ülkemizi farklı spor branşlarında temsil etmesi ve gurur kaynağı olması için eğitimciler olarak her türlü çalışmayı gerçekleştiriyor, desteği de esirgemiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz