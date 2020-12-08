Son dakika haber... Avrupa Şampiyonası'na katılacak 4 cimnastikçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haber... Avrupa Şampiyonası'na katılacak 4 cimnastikçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

08.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:10
Son dakika haber... Avrupa Şampiyonası'na katılacak 4 cimnastikçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Mersin'de yarın başlayacak Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde, Azerbaycanlı 3 sporcu ile bir Sırp cimnastikçinin sonuçları pozitif çıktı.

Mersin'de yarın başlayacak Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde, Azerbaycanlı 3 sporcu ile bir Sırp cimnastikçinin sonuçları pozitif çıktı.

Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamaya göre, kentte yapılan testlerde Azerbaycan'ın büyükler kategorisindeki 2, gençler kategorisinden de bir sporcusu ile Sırbistan'ın gençler kategorisindeki bir sporcusunun sonuçlarının pozitif olduğu görüldü.

Organizasyon komitesince Azerbaycan Milli Takımı ile Sırbistan'ın gençler takımının yarışma dışında bırakılmasına karar verildi.

Testleri pozitif çıkan sporcular, karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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