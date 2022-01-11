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Son dakika haberleri... Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, İtalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, İtalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin Sözcüsü Roberto Cuillo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Sassoli'nin İtalya'nın Aviano bölgesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sassoli, bağışık sistemindeki bozukluk nedeniyle 26 Aralık'ta İtalya'da hastaneye kaldırılmış, tüm resmi faaliyetleri iptal edilmişti. Eylül ayında da zatürre olan 65 yaşındaki Sassoli, Fransa'nın Strasbourg kentinde hastaneye kaldırılmış, Kasım ayında görevine yeniden dönmüştü. AP Başkanlık görevi için bu ay sonunda oylama yapılması planlanmış, Sassoli yeniden aday olmayacağını belirtmişti.

Eski gazeteci Sassoli, Temmuz 2019'da 705 sandalyeli Avrupa Parlamentosu'nun başkanı olarak seçilmişti. - ROMA

Son dakika haberleri... Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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