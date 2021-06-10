Son dakika haber... Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu'nu mevzuat hazırlamada geciktiği için dava etmeye hazırlanıyor

Son dakika haberleri: Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) fonlarına hukukunun üstünlüğü şartı getirecek mekanizma hakkında düzenleme hazırlamadığı gerekçesiyle AB Komisyonu'na karşı hukuki süreç başlatma uyarısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) fonlarına hukukunun üstünlüğü şartı getirecek mekanizma hakkında düzenleme hazırlamadığı gerekçesiyle AB Komisyonu'na karşı hukuki süreç başlatma uyarısında bulundu.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Birlik fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanmasına yönelik karar tasarısı oylandı.

AB fonlarının kullanımı ile hukukun üstünlüğü arasında bağ kuran mekanizma konusundaki tasarı, 506 "evet", 150 "hayır" ve 28 "çekimser" oyla kabul edildi.

Tasarıda, hukukun üstünlüğü mekanizmasının AB bütçesi ve kurtarma programındaki fonları korumak amacıyla hazırlandığı ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olması gerektiği belirtildi.

AB Komisyonu'nun halen hukukun üstünlüğü mekanizmasına yönelik kuralları belirleyecek, mevzuat ve yasal düzenleme hazırlamadığına işaret edilen tasarıda, bu durumun AB anlaşmaları uyarınca Komisyon aleyhine yasal işlem başlatmak için yeterli olduğu belirtildi.

Tasarıda, AB Komisyonu'ndan hukukun üstünlüğünü ihlal eden bazı üye ülkelerin Birlik fonlarını tehlikeye atmasına karşı hızla tedbir alması talep edildi.

AP'nin olası mahkeme işlemleri için gerekli hazırlıkları derhal başlatacağına dikkat çekilen tasarıda, AB Komisyonu yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıldı.

Geçen yıl, AB fonlarının dağıtımının "hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlanmasına karşı çıkan Polonya ve Macaristan, AB bütçesi ve kurtarma programını engelliyordu.

İki ülke, bu mekanizmanın kendilerine karşı kullanılacağından çekindikleri için oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programı paketini veto ediyordu.

Almanya, bu konuda uzlaşı sağlamak üzere taraflar arasında müzakereler yürütmüş ve sonunda anlaşma sağlanmıştı.

Polonya ve Macaristan, mart ayında AB fonlarının dağıtımının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasının AB anlaşmalarına aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu AB Adalet Divanı'na taşımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker