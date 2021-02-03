Son dakika haber: Avrupa otomobil üreticileri satışların artacağı kanaatinde
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Son dakika haber: Avrupa otomobil üreticileri satışların artacağı kanaatinde

03.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:05
Son dakika haber: Avrupa otomobil üreticileri satışların artacağı kanaatinde

Son dakika haber: Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği'nde (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'de azalan otomobil satışlarının bu yıl yüzde 10 artmasını bekliyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği'nde (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'de azalan otomobil satışlarının bu yıl yüzde 10 artmasını bekliyor.

Merkezi Brüksel'de bulunan ACEA Başkanı Oliver Zipse, otomobil sektörünün durumu, salgının etkileri ve bu 2021 yılı beklentilerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

AB otomobil pazarında toplam satışların Kovid-19 nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 23,7 gerilediğini ve 9,9 milyona indiğini anımsatan Zipse, "ACEA, 2021 yılında satışların önceki yıla göre yüzde 10 oranında artacağı tahmininde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Zipse, salgının sektöre olumsuz etkisinin ilk çeyrekte devam edeceğine işaret ederek, aşılama programlarının ilerlemesiyle pazarın özellikle yılın ikinci yarısında toparlayacağını belirtti.

Sektörün kriz öncesi seviyesini yakalaması için AB ekonomisinin sürdürülebilir biçimde toparlanması ve iç talebin artması gerektiğini anlatan Zipse, Avrupa otomobil endüstrisinin küresel rekabet gücünü yükseltmek için politika yapıcılarla birlikte çalışmaları sürdüreceklerine dikkati çekti.

Zipse, sektörün yatırımları ve ulusal desteklemelerle elektrikli otomobillerin 2020 yılında AB'de yüzde 10,5'lik pazar payına ulaştığını hatırlatarak, bu artışın doğru politika destekleri ve şarj istasyonları gibi alt yapı yatırımları ile devam edebileceğini ifade etti.

Avrupa'da son teknoloji otomobillerin üretilmesi için gerekli materyaller ve ham maddelerin tedarikine yönelik gerçekçi bir strateji belirlenmesi gerektiğini hatırlatan Zipse, sektörün karmaşık tedarik zincirleri, tam zamanında üretim ve Brexit gibi nedenlerle baskı altında olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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