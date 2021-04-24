Son dakika haber... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, Macar Tamas Lorincz'e 8-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.
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Son dakika haber... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, Macar Tamas Lorincz'e 8-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Son dakika haber... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, Macar Tamas Lorincz'e 8-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, Macar Tamas Lorincz'e 8-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, Macar Tamas Lorincz'e 8-0 yenilerek gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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