Son dakika haber! Avrupa'da yaşanan aşı tedariki sorunu Slovakya, Çekya ve Avusturya'yı farklı arayışlara itti
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Son dakika haber! Avrupa'da yaşanan aşı tedariki sorunu Slovakya, Çekya ve Avusturya'yı farklı arayışlara itti

02.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:04
Son dakika haber! Avrupa'da yaşanan aşı tedariki sorunu Slovakya, Çekya ve Avusturya'yı farklı arayışlara itti

Bir son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtım ve tedarikine ilişkin yaşanan sorunlar nedeniyle, Çekya ve Slovakya Rus aşısına yönelirken, Avusturya ise İsrail'le aşı konusunda iş birliği yapacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtım ve tedarikine ilişkin yaşanan sorunlar nedeniyle, Çekya ve Slovakya Rus aşısına yönelirken, Avusturya ise İsrail'le aşı konusunda iş birliği yapacağını açıkladı.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic, ilk teslimatın dün yapıldığı Sputnik V aşısına ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'dan 2 milyon doz Sputnik V aşısı tedarik edileceğini belirterek, bununla Slovakya'da aşılama hızını yüzde 40'a artırma imkanı doğacağını ifade etti.

Başbakan Matovic, Rus tedarikçilerin nisanda bir milyon doz göndereceklerini, diğer bir milyonun ise mayıs-haziran aylarında ülkeye ulaşacağını ümit ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Marek Krajci de Sputnik V aşılarının iki hafta içinde yapılmaya başlanacağını, tamamen gönüllülük ilkesiyle hareket edileceğini kaydetti.

Krajci, aşı yaptıracak kişilerden, Rus aşısının Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmadığının farkında olduklarını teyit eden bir yazılı beyanda bulunmalarının talep edileceğini ifade etti.

Çekya da Rusya'ya yöneldi

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, ülke basınına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşı tedariki hususunda hükümete söz verdiğini ileri sürdü.

Zeman, aşılama için EMA'nın onayına ihtiyaç olmadığını, Çek Ulusal İlaç Kurumunun onayının yeterli olacağını kaydetti.

???????- "İsrail'le aşı iş birliği"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşı ve ilaç araştırmaları ve üretimi üzerine yakın iş birliği konularını görüşmek üzere 4 Mart'ta İsrail'e bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Başbakan Kurz, ziyarette kendisine Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in de eşlik edeceğini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak iş birliği alanında anlaşma sağlamayı hedeflendiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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