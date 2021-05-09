Son dakika haber: Avrupa'da bronz madalya kazanan Altun'a tam altın
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Son dakika haber: Avrupa'da bronz madalya kazanan Altun'a tam altın

Son dakika haber: Avrupa'da bronz madalya kazanan Altun'a tam altın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un sporcusu olan Körfezli Berfin Altun'a tam altın hediye etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un sporcusu olan Körfezli Berfin Altun'a tam altın hediye etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli takım forması ile bronz madalya kazanarak ülkemize ve kentimize büyük bir başarı ile dönen Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterci Berfin Altun'u makamında ağırladı. Aynı zamanda Körfezli olan Altun'u tebrik eden Başkan Söğüt, "Sırada olimpiyatlar var. Orada da senden başarı bekliyoruz" dedi.

Körfez ilçenin tanınmış simalarından milli bilek güreşçi olan babası Selami Altun ile kardeşi milli halterci Mert Özgür Altun ile birlikte başarılı sporcuyu konuk eden Başkan Şener Söğüt, "Başarın bizleri de gururlandırdı. Şimdi sırada olimpiyatlar var. Oraya da katılarak bizleri en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başkan Söğüt daha sonra Berfin Altun'a tam altın hediye etti. - KOCAELİ

Son dakika haber: Avrupa'da bronz madalya kazanan Altun'a tam altın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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