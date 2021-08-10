Son dakika haber | Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Son dakika haber | Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika haber | Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 artışla 472,32 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 artarak 7.161,04, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 değer kazanarak 15.770,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1'lik artışla 6.820,21 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24'lük yükselişle 26.201,21 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,16 değer kaybederek 1,172 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar enflasyondaki artış ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında devam eden Delta varyantı endişelerine rağmen alım yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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