Son dakika haber: Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Son dakika haber: Avrupa borsaları yükselişle kapandı

16.10.2020 19:23 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:26
Son dakika haber: Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika haberi... Avrupa borsaları, dün yaşanan satışları telafi ederek, otomotiv şirketlerinin hisselerindeki artışın da etkisiyle haftayı yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, dün yaşanan satışları telafi ederek, otomotiv şirketlerinin hisselerindeki artışın da etkisiyle haftayı yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,26 yükselerek, 367,48 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,04 artarak 4.935,86 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,70 değer kazanarak 19.389,68 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,62 yükselişle 12.908,99 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,49'luk artışla 5.919,58 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.09 itibarıyla yüzde 0,09'luk yükselişle 1,172 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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