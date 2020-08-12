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Son dakika haber | Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika habere göre Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Son dakika haber | Avrupa borsaları yükselişle kapandı
12.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:22

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,11 artışla 374,88 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,04 artarak 6.280,12, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,86 değer kazanarak 13.058,63, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9'luk artışla 5.073,31, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,13'lük yükselişle 20.437,36 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,47 değer kazanarak 1,179 seviyelerinden işlem görüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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