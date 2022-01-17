Son dakika haber! Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 yükselişle 481,92 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,26 artışla 15.925 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artışla 7.570 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 değer kazancıyla 7.169 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 8.840 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,34 artarak 27.637 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi 1,1425 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere banka yetkililerinin verdiği şahin mesajların, ülkede son 39 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyan enflasyon verileriyle desteklenmesi sonrası, Fed'in bu yıl dört kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentileri güçlendiğini belirtti.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin enflasyon ve para politikasına yönelik sözle yönlendirmeleri ile bölgede açıklanan büyüme verileri piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, gözler bu hafta perşembe günü açıklanacak ECB'nin son toplantısına ilişkin tutanaklara çevrildi.

Toplantı tutanaklarının yanı sıra bu hafta Almanya, İngiltere ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri de takip edilecek.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu, ABD piyasalarının ise resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatan analistler, pay piyasalarında dar bant içinde dalgalı bir seyir izlenebileceğini söyledi.