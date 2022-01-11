Son dakika haber: Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,63 artışla 483,20 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 1,03 yükselişle 15.931 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 primle 7.489 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 değer kazancıyla 7.202 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,46 artışla 8.747 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,78 yükselişle 27.566 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi 1,1345 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden önce ve daha hızlı faiz artıracağına ilişkin haber akışı sonrası piyaslardaki dengelenme çabasının devam ettiğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmaların yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, merkez bankası yetkililerinin açıklamalarında, para politikasının geleceğine yönelik ipuçlarının aranacağını ifade etti.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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