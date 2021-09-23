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Son dakika haber! Avrupa borsaları yükselişle açıldı

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika ekonomi haberi... Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,69 artışla 466,40 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,75 değer kazanarak 15.622 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,91 artarak 8.889 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 yükselişle 6.687 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak 7.114 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1720 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Avrupa'da gündemin odağında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının bulunduğunu belirterek, ayrıca bugün açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de takip edileceğini ifade etti.

BoE'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, ancak varlık alım politikasına ilişkin yönlendirme yapabileceğini kaydeden analistler, dün akşamki ABD Merkez Bankası'nın toplantısı sonrası küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendiğini bildirdi.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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