Son dakika haber! Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Son dakika haber! Avrupa borsaları yükselişle açıldı

08.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:43
Son dakika haber! Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,64 artışla 411,08 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak 6.876 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,92 artarak 14.097 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 yükselişle 5.706 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 değer kazancıyla 8,411 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,97 artarak 22.966 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 1,2220 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de, Kongreye yönelik baskın ve toplumsal olayların uzun sürmemesinin ardından piyasaların tekrar makroekonomik veri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelere odaklandığını belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik ile ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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