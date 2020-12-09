Son dakika haber | Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Son dakika haber | Avrupa borsaları yükselişle açıldı

09.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:53
Son dakika haber | Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Gelen son dakika haberine göre Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 396 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 13.433 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 6.600 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 5.596 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 artışla 8.283 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 yükselerek 22.205 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,2128 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa borsalarının, ABD'de gündeme gelen teşvik paketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve Brexit konusundaki iyimserlikle pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin, Brexit'in nasıl uygulanacağına dair prensipler konusunda anlaşmaya vardığı haberleri sonrası AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, bugün Brüksel'deki toplantısının takip edileceğini bildiren analistler, yarınki Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı öncesinde piyasalardaki pozitif görünümün devam edebileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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