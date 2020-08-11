Son dakika haber: Avrupa borsaları yükselişle açıldı Son dakika haberi: Avrupa borsaları, güne hızlı yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne hızlı yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 artışla 369 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 artarak 12.872 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazancıyla 7.165 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 primle 4.988 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,7 yükselişle 19.985 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 kazançla 6.160 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1743 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, global ölçekte makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD Merkez Bankası (Fed) için daha fazla eylem alanı gördüğünü açıklamasının risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirten analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Kaynak: AA