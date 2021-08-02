Son dakika haber | Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı
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Son dakika haber | Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı

Son dakika haber | Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 artışla 464,45 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 artarak 7.081,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 yükselerek 15.568,73 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 değer kazanarak 6.675,9 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,05'lik azalışla 25.351,6 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,03 değer kaybederek 1,187 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, küresel piyasalardaki ekonomik toparlanma beklentilerini olumlu karşıladı.

Avro Bölgesi'nde haziranda 63,4 olan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuz ayında 62,8 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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