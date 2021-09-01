Son dakika haber... Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle kapandı
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Son dakika haber... Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle kapandı

Son dakika haber... Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'ndeki artan enflasyona yönelik endişelerin ardından günü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'ndeki artan enflasyona yönelik endişelerin ardından günü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,48 artışla 473,12 puana çıktı. Perakende sektöründeki şirketlerin hisselerinin bugün ortalama yüzde 1,8 değer kazanması dikkati çekti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 artarak 7.149,84 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,18 değer kazanarak 6.758,69 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66 yükselerek 26.181,66 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise ülkede reel perakende satışların mayıs ve haziranda güçlü artışın ardından temmuzda bir önceki aya göre beklentilerin çok üstünde düştüğünün açıklanmasından sonra yüzde 0,07 değer kaybederek 15.824,29 puana indi.

Temmuzdaki yüzde 5,1'lik düşüş, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde hane halkı kaynaklı bir ekonomik toparlanmanın üçüncü çeyrekte hız kaybediyor olabileceğine dair ilk işaret olarak değerlendirildi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,40 değer kazanarak 1,185 seviyelerinden işlem gördü.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3 seviyesinde ölçüldü. Yıllık enflasyonun, ECB'nin yüzde 2'ye yakın hedefinin üzerinde kalması dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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