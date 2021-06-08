Son dakika haber! Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle açıldı
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Son dakika haber! Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle açıldı

Son dakika haber! Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Avrupa borsaları, güne Almanya hariç alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne Almanya hariç alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,19 değer kazancıyla 454,42 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 15.675 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artışla 7.093 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39 yükselişle 9.196 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 primle 6.554 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 25.905 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kaybıyla 1,2169 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da nisan sanayi üretimi yıllık yüzde 29,5 artarken, aylık yüzde 1 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve oynaklığı yükselen emtia fiyatlarının enflasyon endişelerinin devam etmesine neden olduğunu ifade etti.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydeden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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