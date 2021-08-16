Son dakika haber... Avrupa borsaları, 10 günlük yükseliş serisine son vererek günü düşüşle tamamladı

Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa borsaları, Asya'da beklentilerden kötü gelen makroekonomik veriler, artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve Afganistan kaynaklı jeopolitik riskler sonrası küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin izlenmesinin ardından haftanın ilk işlem gününü...