Son dakika haber | Avro Bölgesi'nde ÜFE ocakta yüzde 1,4 arttı
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Son dakika haber | Avro Bölgesi'nde ÜFE ocakta yüzde 1,4 arttı

03.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:13
Son dakika haber | Avro Bölgesi'nde ÜFE ocakta yüzde 1,4 arttı

Son dakika haberine göre Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükseldi. ÜFE, 2020'nin ocak ayına göre ise sabit kaldı.

AB'de de ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 yükseldi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ocakta aylık bazda en fazla yüzde 10 ile İrlanda'da arttı. Bu ülkeyi yüzde 3,4 ile İspanya ve yüzde 3,3 ile Danimarka takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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