Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Son dakika haberi: NUR Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 170 bini geçti.

Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
11.07.2020 11:53 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:56

NUR Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 170 bini geçti.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1708 artarak 56 bin 455'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 685 artarak 32 bin 815'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19'dan 264 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 23 binden fazla hastanın tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da 27 kişi daha öldü

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 800 kişide Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 52 bin 843'e çıktığını kaydetti.

Vakalardan 7 bin 261'inin sağlık çalışanı ve 3 bin 802'sinin çocuk olduğunu belirten Stepanov, sağlığına kavuşanların sayısının 861 artarak 25 bin 661, virüsten ölenlerin sayısının ise 27 artışla 1372'ye çıktığını aktardı.

Stepanov, halkı salgına karşı belirlenen kurallara uymaya çağırdı.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadara uzatıldığı ülkede, 25 bin 810 kişinin tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Kırgızistan'da vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte vaka sayısının 552 artarak 9 bin 910'a ulaştığını açıkladı.

Akmatova, 6 binden fazla kişinin tedavisinin devam ettiğini, ölenlerin sayısının 3 artarak 125'e yükseldiğini ve toplam 3 bin 236 hastanın iyileştiğini aktardı.

Hastanelerde solunum cihaz eksikliğini gidermeye çalıştıklarını söyleyen Akmatova, son bir haftada Çin'den getirilen 500 ve Türkiye'den alınan 50 solunum cihazının hastanelere ulaştığını kaydetti.

Zatürre hastalığının etkisini gösterdiği ülkede zatürreden ölenlerin sayısı Kovid-19'dan ölenlerin sayısını geçti.

Son 24 saatte zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 382'ye yükseldi.

Dün gece eski Kırgızistan Müftüsü Cubak Calilov ile Bişkek Müftülüğü Konseyi üyesi Sadridin Madjitov zatürre nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ermenistan'da vaka sayısı 31 bini geçti

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 489 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 31 bin 392'ye çıktı.

Virüs nedeniyle 13 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 559'a yükseldi.

Bugüne kadar 133 bin 104 test yapılan ülkede, 19 bin 419 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ermenistan'da 11 bin 234 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 12 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 349 artarak 12 bin 206'ya, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 artarak 55'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 195 artışla 7 bin 530'a yükseldiği aktarıldı.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin test yapılan ülkede, 70 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 4 bin 621 hastanın tedavisi sürüyor.

Önceki gün ülkede saptanan 472 yeni vaka bugüne kadar tespit edilen en fazla günlük vaka oldu.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırıldı.

Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 457 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 47 artarak 6 bin 457'ye, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 artarak 55'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 48 artarak 5 bin 115'e yükseldi.

Ülkede 1287 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 8 kişide virüs görülmesiyle vaka sayısı 1012'ye, virüsten iyileşenlerin sayısı 851'e yükseldi.

Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, virüse yakalanan 8 kişiden 5'inin aynı aileden, diğer 3 vakanın karantinada tutulan kişiler olduğunu aktardı.

Kovid-19'dan bugüne kadar 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 4 bin 851 kişi karantinada, 231 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada 3. Sayfa
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Abdulkadir Bitigen'in son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı Spor
Abdulkadir Bitigen'in son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu Politika
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi Politika
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim? Güncel
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
İngili efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
İngili efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Serdar Gürler
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 13:28:46. #1.15#
title