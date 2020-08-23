Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Gelen son dakika haberlerine göre Moldova, Belarus, Özbekistan, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini koruyor.

Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
23.08.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:11

Moldova, Belarus, Özbekistan, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini koruyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 406 artarak 33 bin 478'e, ölü sayısının 5 artışla 940'a çıktığı belirtildi.?

Açıklamada, 304 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 23 bin 262'ye ulaştığı aktarıldı.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, yaklaşık 35 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 9 bin 276 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.?

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 183 artarak 70 bin 468'e, ölü sayısı 5 artışla 642'ye çıktı.

262 kişi sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 68 bin 839'a ulaştı.?

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 172 artarak 38 bin 870'e, ölü sayısının 2 artışla 272'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 318 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 34 bin 894'e çıktığı belirtildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 705 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

İki günden beri günlük vaka sayısının 400'ün altında gerçekleştiği Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 ağustostan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 169 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 35 bin 274'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 151 artarak 32 bin 993'e ulaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 518 oldu.

Bugüne kadar 873 bin 777 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1763 kişinin tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 34 artarak 8 bin 311'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 36 artarak 7 bin 108'e yükseldiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 66 ölümün görüldüğü Tacikistan'da 1137 kişinin tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA

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