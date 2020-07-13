Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika habere göre Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
13.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:41

Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1646 artarak 59 bin 899'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 376 artarak 34 bin 190'a ulaştı.

Ölü sayısı bilgilerinin artık haftalık verildiği ülkede, son haftada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111 artarak 375'e çıktı.

Ay başında salgının etkisinin arttığı ülkede 5 Temmuz'da başlatılan 2 haftalık sıkı karantina devam ediyor.

Öte yandan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edilen ülkede saygı duruşunda bulunuldu, bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı sarayında yapılan tören devlet televizyon kanalından canlı verildi.

Ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, mesajında, yaşamını yitirenlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu, onların acısını paylaştığını belirtti.

Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, Kovid-19'un yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğunu ifade ederek, salgınla mücadelenin kararlı ve verimli tedbirleri gerektirdiğini belirtti.

Tsoy, virüsün geri çekilmesi, hastaların iyileşerek normal hayata dönmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ukrayna'da vaka sayısı 54 bini aştı

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısının 612 artarak 54 bin 133'e, ölü sayısının 15 artışla 1398'e yükseldiğini bildirdi.

385 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen sayısının 26 bin 503'e ulaştığını kaydeden Stepanov, vakalardan 7 bin 425'inin sağlık çalışanı, 3 bin 880'nin çocuk olduğunu belirtti.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadara uzatıldığı ülkede, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle 15 kişi daha yaşamını yitirdi

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısının 488 artarak 11 bin 117'ye çıktığını açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 15 artarak 147'ye yükseldiğini bildiren Akmatova, bugüne kadar 3 bin 460 hastanın iyileştiğini ve 7 binden fazla kişinin tedavisinin devam ettiğini aktardı.

Akmatova, son 24 saatte zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısının ise 29 artarak 452'ye yükseldiğini kaydetti.

Aynura Akhmatova, Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Sağlık Bakanı Sabircan Abdikarimov ile Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev'in durumlarının istikrarlı olduğunu bildirdi.

Bişkek Belediyesi, kurduğu tedavi merkezlerinde sağlık personeli eksikliğini gidermek için 30 dolar yevmiye ile hemşire arıyor. İş adamlarının desteği ile otel ve düğün salonlarında açılan tedavi merkezlerinde bin dolar aylıkla doktor ve hemşire aranıyor.

Kırgız uyruklu Rusya vatandaşı yaklaşık 100 sağlık çalışanı, ana vatanlarının Kovid-19'la mücadelesine destek olmak amacıyla Bişkek'e geldi.

Özbekistan'da iç hatlarda uçak ve tren seferleri durduruldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 338 artarak 13 bin 193'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 2 artarak 61'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri ülkede iyileşenlerin sayısının 129 artarak 7 bin 852'ye ulaştığı kaydedildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 70 bin kişinin gözetim altında tutuluyor, 5 bin 280 hastanın tedavisi sürüyor.

Önceki gün ülkede saptanan 486 yeni vaka bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti.

Özbekistan'da, yeniden sıkılaştırılan karantina tedbirleri kapsamında bugünden itibaren iç hatlarda uçak ve tren seferleri ay sonuna kadar askıya alındı.

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının da yasaklandığı ülkede kuaför ve güzellik salonlarının faaliyeti de 1 Ağustos'a kadar yasaklandı.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Ermenistan'da olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 182 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 32 bin 151'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 8 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 573'e yükseldi.

Bugüne kadar 135 bin 687 test yapılan ülkede, 19 bin 865 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ermenistan'da 11 bin 530 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan hükümet, ülkede 16 Mart'tan itibaren devam eden olağanüstü halin (OHAL) 12 Ağustos'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Tacikistan'da 46 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 46 artarak 6 bin 552'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 52 artarak 5 bin 228'e ulaştı. Kovid-19 nedeniyle 55 kişinin öldüğü ülkede 1272 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 1026 oldu

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 9 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 1026'ya yükseldi.

Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, yeni tespit edilen 9 vakanın tamamının yurt dışından gelenler olduğunu bildirdi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 857 hasta iyileşti.

Gürcistan'da 5 bin kişi karantinada, 219 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

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Kaynak: AA

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