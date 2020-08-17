Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı tedbirler gevşetildi
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Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı tedbirler gevşetildi

Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan bazı kısıtlamalar hafifletildi.

Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı tedbirler gevşetildi
17.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:37

Avrasya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan bazı kısıtlamalar hafifletildi.

Moldova'da çalışmasına izin verilen okul öncesi özel eğitim kurumları, salgına karşı belirlenen kurallara uymaları şartıyla faaliyete geçti.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada ise son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 194 artarak 30 bin 377'ye, ölü sayısının ise 12 artışla 908'e yükseldiği kaydedildi.

3 bin 507 kişinin evde tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, 323 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 21 bin 543'e ulaştığı aktarıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 3 artarak 1716'ya yükseldi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, yaklaşık 35 binden fazla kişi gözetim altında tutuluyor, 7 bin 926 kişinin tedavisi sürüyor.

Moldova'da, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, ağustosun başında 400'ün üzerine çıkmıştı.

Tacikistan'da okullar açıldı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 34 artarak 8 bin 99'a çıktı.

Son 24 saatte ülkede taburcu edilenlerin sayısı 42 artarak 6 bin 897'ye yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 64 ölümün gerçekleştiği ülkede 1138 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Tacikistan'da yeni eğitim-öğretim yılı 2 hafta öncesinden başlatılırken, kreş, okul ve üniversiteler bugün itibarıyla çalışmaya başladı.

Ülkede, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi salgın nedeniyle nisanda sona erdirilmişti.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde Kovid-19 vaka sayısının 189 artarak 35 bin 702'ye, ölü sayısının 2 artışla 236'ya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, gün içerisinde iyileşenlerin sayısının 411 artarak 31 bin 384'e ulaştığı ve böylece hastaların yüzde 87'sinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 4 bin 82 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 Ağustos itibarıyla kademeli olarak gevşetiliyor.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 73 artarak 69 bin 589'a, ölü sayısı ise 3 artışla 613'e yükseldi.

77 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 67 bin 149 oldu.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmişti.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, iki gündür 100'ün altında görülüyor.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada, son 24 saatte 124 kişide daha Kovid-19'un tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 34 bin 343'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 167 artarak 32 bin 42'ye ulaştığı, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 artarak 508'e çıktığı aktarıldı.

Bugüne kadar 836 bin 938 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1793 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, haziranda 600'e yaklaşan, temmuzda günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti. Son 10 gündür günlük vaka sayısı, iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

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Kaynak: AA

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