Son dakika haber: AVM'de gergin anlar...Polise mukavemet eden şahıstan ruhsatsız silah çıktı
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Son dakika haber: AVM'de gergin anlar...Polise mukavemet eden şahıstan ruhsatsız silah çıktı

Son dakika habere göre AVM'de gergin anlar.

Son dakika haber: AVM'de gergin anlar...Polise mukavemet eden şahıstan ruhsatsız silah çıktı
23.07.2020 17:44 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:33

AVM'de gergin anlar...Polise mukavemet eden şahıstan ruhsatsız silah çıktı

SAMSUN - Samsun'da bir AVM alanında polise mukavemet eden iki şahıstan ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde güven timlerinin şüpheli şahıslar üzerinde yaptığı uygulamada bir şahıs polise direndi. Bulvar Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşen olayda kimlik göstermek istemeyen 2 şahıs timlere zor anlar yaşattı. GBT sorgusuna katılmadan oradan ayrılmak isteyen şahıslar polise mukavemette bulundu. Olay yerine çevik kuvvet, motorlu yunus ve asayiş ekip polisleri sevk edildi. Koşarak olay yerine ulaşan polisler direnen şahıslar kontrol atına alınarak üst araması gerçekleştirildi. Bir tanesi 14 yaşında olduğu öğrenilen şahısların üzerinden ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

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