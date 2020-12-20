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Son dakika haber! Avlanmak isterken kendini vurdu

20.12.2020 18:16 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:30
Son dakika haber! Avlanmak isterken kendini vurdu

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arkadaşlarıyla birlikte avlanmak isteyen bir şahıs, emniyet kilidini açık unuttuğu tüfeğin yere düşerek ateş alması neticesinde yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arkadaşlarıyla birlikte avlanmak isteyen bir şahıs, emniyet kilidini açık unuttuğu tüfeğin yere düşerek ateş alması neticesinde yaralandı.

Olay, Gölcük ilçesi Yazlık Mahallesi Kadırga Yolu mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Ç. isimli şahıs, 2 arkadaşıyla avlanmak için ormanlık alana geldi. Veysel Ç. avlanmak için yanında getirdiği tüfeğini ağaca yasladı. Emniyet kildi açık kalan tüfek bir anda yere düşerek ateş aldı. Tüfekten çıkan mermi Veysel Ç.'nin sol diz kapağına isabet etti. Veysel Ç. yaralanırken, olayı gören arkadaşları hemen yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Veysel Ç., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haber! Avlanmak isterken kendini vurdu
Son dakika haber! Avlanmak isterken kendini vurdu
Son dakika haber! Avlanmak isterken kendini vurdu
Son dakika haber! Avlanmak isterken kendini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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