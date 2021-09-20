Son dakika haber | AVDA KARDEŞİNİ KAZARA ÖLDÜRDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI - Haberler
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Son dakika haber | AVDA KARDEŞİNİ KAZARA ÖLDÜRDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ERZURUM'un Pasinler ilçesinde, arkadaşlarıyla ava çıkan Erol Ağırbaş (27), iddiaya göre, kazara kardeşi Volkan Ağırbaş'ı (23) tüfekle vurarak, öldürdü.

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde, arkadaşlarıyla ava çıkan Erol Ağırbaş (27), iddiaya göre, kazara kardeşi Volkan Ağırbaş'ı (23) tüfekle vurarak, öldürdü. Aynı silahla kendisini de vuran Ağırbaş, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün Pasinler ilçesinin kırsalında meydana geldi. Çiftçilik yapan Erol ve Volkan Ağırbaş kardeşler, arkadaşları ile domuz avına çıktı. Erol Ağırbaş, iddiaya göre, tüfekle çalıların arasına ateş edince kazara kardeşi Volkan Ağırbaş'ı kalbinden vurdu. Arkadaşları ile hemen yanına koşan Ağırbaş, kardeşinin öldüğünü anlayınca aynı silahı çenesinin altında dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan Ağırbaş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erol Ağırbaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Volkan Ağırbaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından teslim alınıp, bugün toprağa verilecek.

Son dakika haber | AVDA KARDEŞİNİ KAZARA ÖLDÜRDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI

Son dakika haber | AVDA KARDEŞİNİ KAZARA ÖLDÜRDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI

Son dakika haber | AVDA KARDEŞİNİ KAZARA ÖLDÜRDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI

Son dakika haber | AVDA KARDEŞİNİ KAZARA ÖLDÜRDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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