Son dakika haberleri | AVCILAR SAHİLİ'NDE BAKIMA ALINAN FİLİKADA YANGIN

Gelen son dakika haberine göre AVCILAR sahilinde bakım için kumsala çıkarılan bir yata ait filika, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilerek, yakıldı.