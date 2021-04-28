Son dakika haberleri | AVCILAR SAHİLİ'NDE BAKIMA ALINAN FİLİKADA YANGIN
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Son dakika haberleri | AVCILAR SAHİLİ'NDE BAKIMA ALINAN FİLİKADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre AVCILAR sahilinde bakım için kumsala çıkarılan bir yata ait filika, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilerek, yakıldı.

AVCILAR sahilinde bakım için kumsala çıkarılan bir yata ait filika, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilerek, yakıldı. Avcılar'da yaşayan Ersin Günay'ın sahibi oluğu yata ait filika bakım için kumsala çıkarıldı. Bakım için motoru çıkarılan 7 metre uzunluğundaki filika, bu sabah saat 05.00 sıralarında yanmaya başladı. Alevleri fark edenler, polis ile itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekibindeki araçlar kumsala yanaşacak yer bulamayınca, hortumları birbirine ekleyerek yangına müdahale etti.

Son dakika haberleri | AVCILAR SAHİLİ'NDE BAKIMA ALINAN FİLİKADA YANGIN
Son dakika haberleri | AVCILAR SAHİLİ'NDE BAKIMA ALINAN FİLİKADA YANGIN
Son dakika haberleri | AVCILAR SAHİLİ'NDE BAKIMA ALINAN FİLİKADA YANGIN
Son dakika haberleri | AVCILAR SAHİLİ'NDE BAKIMA ALINAN FİLİKADA YANGIN
Son dakika haberleri | AVCILAR SAHİLİ'NDE BAKIMA ALINAN FİLİKADA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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