Son Dakika | AVCILAR İTFAİYESİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN BOŞALTILAN BİNALARDA YANGIN MESAİSİ

Son dakika gelişmesine göre AVCILAR'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binalarda, evsizlerin çıkardığı yangınlar arttı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binalarda, evsizlerin çıkardığı yangınlar arttı. En son bir evsiz, girdiği boş binada uyuyup kalınca, elinden düşen sigaranın neden olduğu yangından itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olası İstanbul depremi öncesinde eski ya da hasarlı binalar, kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkılmak için boşaltıldı. Ancak Avcılar'da çok sayıda boş bina evsizler için barınak haline geldi. Soğuk havada boş binalara yerleşen evsizlerin, yaktıkları ateşler yangın çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki boş binanın giriş katından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri, tutuşturulan tahta ve eşyaları söndürdü. Çevredekiler, madde bağımlısı oldukları öne sürülen 2 kişinin yangına neden olduğunu, itfaiye gelmeden kısa süre önce koşarak uzaklaştığını söyledi.

AZ DAHA ÖLÜYORDU

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi'de de kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binanın alt katındaki boş dükkana dün akşam giren alkollü bir kişi, bulduğu yatağın üzerinde sızdı. Elindeki sigara ise, yangına neden oldu. Dükkandan duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürüken dumandan etkilenen evsiz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da son aylarda boş binalarda çıkan yangınların sayısında artış olduğu, itfaiye ekiplerinin her gün çok sayıda ihbara gittiği ifade edildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş