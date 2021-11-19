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Son dakika haber... Avcılar'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Avcılar'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E-5 kara yolu Avcılar mevkisinde Ankara istikametine seyir halinde olan K.K idaresindeki 34 PL 9065 plakalı otomobil ile 17 GK 783 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 17 GK 783 plakalı aracın vurduğu aydınlatma direği de yıkıldı.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi

Sıkıştığı otomobilden itfaiye görevlilerince çıkarılan sürücü K.K, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçlar çekildikten sonra normale döndü.

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AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

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