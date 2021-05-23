Avcılar'da zincirleme trafik kazası

Avcılar'da seyir halindeki otomobil 12 araca çarparak hasar verdi.

Avcılar'da seyir halindeki otomobil 12 araca çarparak hasar verdi.

Alınan bilgiye, D-100 Karayolu Avcılar istikametinde yan yolda seyreden otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple önce seyir halindeki iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarında park halindeki araçlara da zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri toplamda 12 aracın hasar gördüğünü tespit etti. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel