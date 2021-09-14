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AVCILAR'DA YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabaları ile söndürüldü.

AVCILAR'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabaları ile söndürüldü.

Tahtakale Mahallesi'ndeki Yoluç Caddesi'ndeki bir binada saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın 4 katlı binanın çatısını kısa sürede kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen alevleri itfaiye ekipleri kısa sürede söndürürken, büyük hasar oluştu.

AVCILAR'DA YANGIN PANİĞİ

AVCILAR'DA YANGIN PANİĞİ

AVCILAR'DA YANGIN PANİĞİ

AVCILAR'DA YANGIN PANİĞİ
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