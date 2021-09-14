AVCILAR'DA YANGIN PANİĞİ

AVCILAR'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabaları ile söndürüldü.

Tahtakale Mahallesi'ndeki Yoluç Caddesi'ndeki bir binada saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın 4 katlı binanın çatısını kısa sürede kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen alevleri itfaiye ekipleri kısa sürede söndürürken, büyük hasar oluştu.