Son dakika haber! Avcılar'da tüp patlamasında 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber! Avcılar'da tüp patlamasında 1 kişi yaralandı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Avcılar'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, binada büyük çaplı hasar oluştu.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, binada büyük çaplı hasar oluştu.

Tahtakale Mahallesi Akasya Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katındaki dairede bulunan mutfak tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamada, dış duvarları yıkılan dairenin moloz parçaları çevreye saçıldı. Patlamada yaralanan daire sakini kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ile itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Patlamanın meydana geldiği evde büyük çapta hasar oluştu.

Son dakika haber! Avcılar'da tüp patlamasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber! Avcılar'da tüp patlamasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber! Avcılar'da tüp patlamasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber! Avcılar'da tüp patlamasında 1 kişi yaralandı
AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber! Avcılar'da tüp patlamasında 1 kişi yaralandı - Haberler
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