Son dakika haber... AVCILAR'DA SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA KAMERADA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... AVCILAR'DA SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA KAMERADA

Gelen son dakika haberlerine göre AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç önce yol kenarındaki beton taşlara ardından da trafik ışıklarının olduğu direğe çarparak devrildi.

20.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:42

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç önce yol kenarındaki beton taşlara ardından da trafik ışıklarının olduğu direğe çarparak devrildi. Kaza yaralanan iki kişiden sürücü öldü. Kaza anı ve sonrasında yaşanan hareketlilik kameralara yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Oben Şenyüz yönetimindeki 34 VK 9257 plakalı hafif ticari araçla Esenyurt yönüne giderken Mareşal Caddesi Kavşağı'na geldiğinde yaya kaldırımı üzerinde bulunan beton dubalara çarptı. Araç, sağ ön ve yan kısımlarıyla çarparak aracın savrulması ve yan dönmesinin ardından sürüklenip yaya kaldırımı üzerinde bulunan trafik sinyalizasyon direğine yandan çarptı. Kazada yaralanan 27 yaşındaki Oben Şenyüz gelen 112 Ambulansı ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan Serdar Tunç (25) Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Oben Şenyüz bugün saat 10.00 sıralarında kurtarılamayarak öldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Trafik kazası bölgede bulunan bir güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kazada aracın beton dubalara ve trafik sinyalizasyon lambalarına çarparak yan döndüğü görülüyor. Kazayı görenler kısa sürede yardıma koşarken yan dönen araçta bulunanlar çıkarılamayınca araç itelenerek lastikleri üzerine oturtulduğu görüldü. Ayrıca kaza yerine İtfaiye ve 112'nin yanı sıra gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaralıları ambulanslara taşırken görüldü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... AVCILAR'DA SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA KAMERADA

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak Ekonomi
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı Magazin
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim 3. Sayfa
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Magazin
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun 'yapay akciğer cihazını' çaldı
Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun "yapay akciğer cihazını" çaldı
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı
TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Dün 24 liralık düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor
Dün 24 liralık düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yeşim Salkım Eser Yenenler Bergüzar Korel Engin Altan Düzyatan
Spor Can Bartu Jose Sosa Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Adana Siirt Yunanistan Musa Orhan
Şu an buradasınız: Son dakika haber... AVCILAR'DA SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA KAMERADA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 12:54:11. #1.15#
title