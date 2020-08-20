Son dakika haber: AVCILAR'DA SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA KAMERADA Bir son dakika haberine göre AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç önce yol kenarındaki beton taşlara ardından da trafik ışıklarının olduğu direğe çarparak devrildi.

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç önce yol kenarındaki beton taşlara ardından da trafik ışıklarının olduğu direğe çarparak devrildi. Kaza yaralanan iki kişiden sürücü öldü. Kaza anı ve sonrasında yaşanan hareketlilik kameralara yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Oben Şenyüz yönetimindeki 34 VK 9257 plakalı hafif ticari araçla Esenyurt yönüne giderken Mareşal Caddesi Kavşağı'na geldiğinde yaya kaldırımı üzerinde bulunan beton dubalara çarptı. Araç, sağ ön ve yan kısımlarıyla çarparak aracın savrulması ve yan dönmesinin ardından sürüklenip yaya kaldırımı üzerinde bulunan trafik sinyalizasyon direğine yandan çarptı. Kazada yaralanan 27 yaşındaki Oben Şenyüz gelen 112 Ambulansı ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan Serdar Tunç (25) Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Oben Şenyüz bugün saat 10.00 sıralarında kurtarılamayarak öldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDATrafik kazası bölgede bulunan bir güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kazada aracın beton dubalara ve trafik sinyalizasyon lambalarına çarparak yan döndüğü görülüyor. Kazayı görenler kısa sürede yardıma koşarken yan dönen araçta bulunanlar çıkarılamayınca araç itelenerek lastikleri üzerine oturtulduğu görüldü. Ayrıca kaza yerine İtfaiye ve 112'nin yanı sıra gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaralıları ambulanslara taşırken görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA